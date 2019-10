Wraca Ministerstwo Skarbu Państwa. Kto będzie szefem resortu?

Przypomnijmy, że PiS zlikwidowało resort Skarbu Państwa w 2017 roku (ministerstwo działalność zakończyło 31 grudnia 2016 roku), a nadzór nad spółkami przekazano innym resortom.

Po wyborach pojawiły się jednak medialne doniesienia, że w nowym rządzie wróci zlikwidowany resort. Informację potwierdził dotychczasowy marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dopytywany, czy można powiedzieć, że "będzie ministerstwo skarbu i Jacek Sasin stanie na jego czele", polityk stwierdził: „To możemy powiedzieć”.

Nowe-stare ministerstwo

– Mieliśmy doświadczenia z Ministerstwem Skarbu – zajmowało się tylko i wyłącznie ekstensywnym nadzorem a potrzebne by było również myślenie bardziej ekspansywne: jak spółki skarbu państwa mogłyby wspólnie działać, żeby przyspieszać rozwój, inwestować, działać na rzecz kraju bardziej efektywnie niż dotychczas – komentował sprawę kilka dni temu wicepremier Jacek Sasin. Polityk podkreślił, że gdyby rzeczony resort powołano, to musiałby się zmienić sposób jego działania, jaki znaliśmy dotychczas.

– Powrót do Ministerstwa Skarbu w takim kształcie, jaki znaliśmy przez dwadzieścia parę lat III Rzeczpospolitej, to nie jest ta droga, ale myślenie o tym, żeby znaleźć wspólny mianownik, platformę wspólnego działania dla całego sektora spółek skarbu państwa, to jest dobry pomysł– podkreślał wicepremier.

PiS powoła nowe ministerstwo?