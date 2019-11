Rusza akcja "Ocalić bohaterów"

Akcja ma na celu organizację razem z Muzeum Żołnierzy Wyklętych konferencji o tym, kim byli gen. August Emil Fieldorf „Nil” i major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. To reakcja na usunięcie ulic tych Żołnierzy Wyklętych z Żyrardowa i Białegostoku.

– Jak można zagłosować za zniesieniem ulicę naszego bohatera, rycerze niepodległej, wstawiając w to miejsce nazwę „Jedności Robotniczej”. Mamy do czynienia z czymś, co jest jawnym powróceniem do symboli komunistycznych, co w naszej opinii jest w ogóle sprzeczne z obowiązującym prawem – mówił Ozdoba.