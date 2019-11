Polska oficjalnie przyjęta do programu bezwizowego USA. Podano datę

Infromację tę przekazali na wspólnej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda i ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

– Dziś Waszyngton oficjalnie ogłosi przystąpienie naszego kraju do programu bezwizowego, a podróżowanie bez wiz do Stanów Zjednoczonych będzie możliwe od 11 listopada, a więc od Święta Niepodległości. Ma to swoją symbolikę i ja się z tego powodu bardzo ciesze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Myślę, że to jest taka dobra wiadomość, która z pewną radością wprowadza nas w 2020 roku – powiedział prezydent Duda, który przekazał, że wcześniej odbył pilne spotkanie w tej sprawie z ambasador Mosbacher.

Ambasador USA zdradziła, że prezydent Andrzej Duda zapytał ją podczas rozmów w Nowym Jorku, czy uda się dokonać tego jeszcze w tym roku, aby zrobić tym samym prezent świąteczny 10 milionom Polaków mieszkającym w USA i tym mieszkającym w Polsce. – Panie prezydencie, udało się. Zrobiliśmy to – powiedziała zwracajać się do Andrzeja Dudy.

Zniesienie wiz zapowiedział we wrześniu prezydent USA Donald Trump. Podczas wspólnej konferencji z Andrzejem Dudą w Nowym Jorku amerykański przywódca poinformował, że jeśli zostaną potwierdzone wszystkie dane, nastąpi do w "bardzo krótkim czasie".