"Zrobi się rozpier... jak w KO". Biedroń wywołał burzę na lewicy

„Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020” – napisał polityk w serwisie społecznościowym. Do tego dodał własne zdjęcie stylizowane na plakat wyborczy.

Liderzy SLD i Razem mają być wściekli na Biedronia. "Włodzimierz Czarzasty szef SLD ciska przekleństwa. Adrian Zandberg z Razem ma być urażony" – czytamy na portalu wp.pl.

W nieoficjalnych rozmowach lewicowi politycy podkreślają, że Biedroń jest samolubem i popełnił falstart. Jeden z działaczy Razem studzi entuzjazm lidera Wiosny, podkreślając, że wspólny kandydat Lewicy miał zostać ogłoszony dopiero na przełomie listopada i grudnia. – Wciąż jest rozważana kandydatura Adriana Zandberga – podkreśla polityk.

– Właśnie on taki jest! Gra na siebie – podkreśla z kolei polityk SLD, wskazując, że trzy partie miały najpierw wspólnie dogadać się w sprawie połączenia posłów Lewicy w jeden klub.Dopiero w dalszej kolejności politycy mieli zacząć dyskutować o kandydacie.

– To wszystko należało wcześniej uzgodnić, inaczej zrobi się rozpier... jak w Koalicji Obywatelskiej – podkreśla działacz.