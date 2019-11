Czarzasty: SLD nie doczeka wiosny

Lewicowy sojusz wprowadził w ostatnich wyborach 49 posłów, z czego aż 43 mandaty przypadły SLD oraz Wiośnie.Teraz Włodzimierz Czarzasty potwierdza, że obie formacje prawdopodobnie połączą się we wspólną partię.

– Ani Wiosna nie doczeka wiosny, ani SLD nie doczeka też wiosny. Podejmujemy, jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o tym, że będziemy bardzo blisko współpracowali i prawdopodobnie konsekwencją tej decyzji będzie powołanie nowej partii. Na zasadach równych, rozsądnych, bez nikogo ważniejszego, bez nikogo mniej ważnego. Tak pracujemy – mówił Czarzasty w rozmowie z Radiem Plus.

Polityk podkreślił, że cały czas trwają dyskusje związane z nowym Sejmem i Senatem. Politycy zastanawiają się nad tym, które ustawy z zaproponowanego pakietu mają być jako pierwsze przedstawiane w parlamencie.

– Ten okres będzie trwał tydzień, dwa. Podejmiemy decyzję. Wtedy podejmiemy decyzję o sposobie dochodzenia do kandydatury prezydenta bądź prezydentki. Tyle. Adrian Zandberg chyba to zapowiedział. Ponieważ mówimy jednym głosem, to będzie ten rok i na pewno, to gwarantuję państwu, bo w tej sprawie jest decyzja, to będzie wspólny kandydat i jedziemy jak jedna pięść– mówił Czarzasty.