Problemy NATO? Morawiecki w zdecydowany sposób odpowiada Macronowi

– To, co obecnie się dzieje, to śmierć mózgu NATO – ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron. Do tej wypowiedzi w mocny sposób odniósł się premier Morawiecki.

W wywiadzie udzielonym "Financial Times" premier Morawiecki stwierdził, że NATO jest obecnie najważniejszym sojuszem na świecie, który przyczynia się do zachowywania wolności i pokoju. Szef polskiego rządu podkreślił również, że kwestionowanie fundamentu NATO jakim jest fakt, że członkowie sojuszu mogą na siebie liczyć, jest "niebezpieczne". – Myślę, że wątpliwości prezydenta Macrona mogą skłonić innych sojuszników do zastanowienia się, czy to Francja uważa trzymanie się jej za istotne. Mam nadzieję, że nadal możemy liczyć na to, że Francja wywiąże się ze swoich zobowiązań – powiedział Morawiecki cytowany przez Polsat News. Morawiecki podkreślił, że wbrew temu co mówi prezydent Francji, problemy NATO nie są spowodowane przez Donalda Trumpa, tylko przez brak odpowiedniego zaangażowania ze strony niektórych europejskich członków Sojuszu. Premier wskazał tutaj, że wiele państw nie wywiązuje się ze swojego obowiązku przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronność. – Stany Zjednoczone zawsze wspierały Europę i gdyby nie pomoc Stanów Zjednoczonych, Europa nie wyzwoliłaby się z niemieckiej nazistowskiej okupacji – podkreślił premier. Szef polskiego rządu odciął się ponadto od francuskich pomysłów zbliżenia z Rosją. Morawiecki podkreślił, że Macron ma inną perspektywę. – Popieramy współpracę z pokojową i demokratyczną Rosją, ale Rosja nie jest pokojowa i jest całkiem agresywna wokół – ocenił polski premier.