Wałęsa: Kosiniak u mnie przegrał wszystko!

– To ja mu rękę podaję, a on mnie w nosa za to?! On musi doświadczenia nabrać, żeby zmądrzał politycznie! – mówi o szefie PSL-u były prezydent Lech Wałęsa.

Przypomnijmy, że tuż przed wyborami parlamentarnym Lech Wałęsa udzielił swojego poparcia ludowcom. Przedstawiciele PSL w odpowiedzi... stwierdzili, że nie zabiegali o poparcie byłego prezydenta. Teraz w rozmowie z "Super Expressem" Wałęsa przyznaje, że chciałby, aby o najwyższy urząd w państwie ubiegał się Andrzej Olechowski albo Waldemara Pawlaka, byłego szefa PSL. "Ich widziałbym w roli prezydentów. Z moich obliczeń wynika, że to byliby najlepsi prezydenci" – ocenił. Były prezydent dodał również, że z tych kandydatów którzy będą startować wybierze "mniejsze zło", czyli Małgorzatę Kidawę-Błońską. "a najwięcej doświadczeń, rodzinnych i innych i z tego punktu widzenia byłaby najlepsza" – stwierdził w rozmowie z "SE". Wałęsa ponadto pochwalił decyzję Donalda Tuska dotyczącą rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich. Jego zdaniem, gdyby Tusk spróbował swoich sił, to wszyscy rzuciliby się na niego. "Szkoda jego zdrowia byłoby" – powiedział były prezydent.