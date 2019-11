Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Morawieckiego

W wieczornym głosowaniu posłowie udzielili poparcia rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Radę Ministrów poparło 237 posłów. Przeciwko udzieleniu wotum zaufania było 214, a 3 posłów wstrzymało się od głosu.

Dwóch posłów klubu PO-KO: Marek Hoc i Gabriela Lenartowicz opowiedziało się za rządem. Posłowie, którzy wstrzymali się od głosu to Jacek Protas z PO-KO, Stanisław Żuk z PSL-Kukiz’15 oraz Ryszard Galla.

Premier do PO: "Diabeł ubrał się w ornat i na mszę woła"

Wcześniej szef rządu odpowiadał na pytania, jakie podczas debaty po jego porannym expose zadawali posłowie. Jedną z poruszonych przez niego kwestii był podatek od korporacji. – Uwielbiam słuchać głosów PO, które upominają się o podatek CIT. Nie wiem, czy prześledziliście, jak wyglądały wpływy z tego podatku do budżetu za czasów waszych rządów. (…) Osiem lat minęło, dochody firm wzrosły, a podatek CIT stał w miejscu, a nawet ta kwota spadła – powiedział premier. Jak podkreślił, powiedzieć o rządach PO-PSL, że "diabeł ubrał się w ornat i na mszę woła", to mało dobitne powiedzenie.

– W naszych czasach obniżyliśmy CIT dla małych i średnich firm. Podatek CIT jest jednym z głównych dochodów, z którego finansujemy naszą politykę społeczną czy służbę zdrowia – dodawał premier.

Wśród pytań parlamentarzystów pojawiła się właśnie kwestia służby zdrowia. – Pytaliście o łączne wydatki na służbę zdrowia. Z około 70 mld wydatków na służbę wzrost do około 105 mld. Należy to zestawić do PKB. Tu przyrost do 5,05 proc. – tłumaczył premier. Mówiąc o lekarzach premier podkreślił: "Nie da się skompensować wielkich ubytków w ciągu 25 lat, kiedy wyjechało 20-30 tys lekarzy. Nie da się wykształcić lekarzy w rok czy dwa". Jak wskazał, obecnie przejmowanych jest o 3 tys. więcej lekarzy. – To wzrost z 6 tys. do ok. 9 tys.– dodał.

W kwestii walki ze smogiem, premier podkreślił, że rząd PiS w ciągu 2 lat zrealizował postulaty Polskiego Alarmu Smogowego. – Wprowadziliśmy normy jakości węgla, wyeliminowaliśmy tzw. kopciuchy, wprowadziliśmy Czyste Powietrze i Mój Prąd – wskazał.

Premier o 30-krotności

W czasie swojego wystąpienia szef rządu mówił także o projekcie ustawy znoszącej limit 30-krotności przy obliczaniu składek na ZUS. Z tej propozycji Prawo i Sprawiedliwość wycofało się dziś w godzinach popołudniowych. – Ja uważam akurat, że 30-krotność tworzy taką sytuację, że mamy w Europie niesprawiedliwy, jeden z najbardziej degresywnych systemów podatkowych. Dlatego po raz drugi próbowaliśmy wnieść to pod obrady wysokiej izby i optujemy za tym, żeby tę degresywność zlikwidować – przyznał premier. Jak podkreślił, na obecnym etapie prace te są zawieszone i będą konsultowane. Morawiecki zauważył, że zastrzeżenia do tej propozycji mieli NSZZ „Solidarność”, pracodawcy i część Zjednoczonej Prawicy.