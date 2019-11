"Tęsknił za klubem PiS". Kulisy odejścia Suskiego z KPRM

Według "Super Expressu" Suski stracił posadę, ponieważ "Nieoficjalnie mówi się o tym, że Morawiecki nie był w stanie znieść jego specyficznego sposobu bycia". Jednak za dymisją może stać inny powód. Po prostu – Marek Suski lepiej niż w KPRM-ie, czuje się w Sejmie.

– Marek przed wyborami żalił się jednemu dziennikarzowi mediów publicznych, że już ma dość pracy w gabinecie przy Ujazdowskich. Kancelaria Premiera to nie jego miejsce, w Sejmie i na Nowogrodzkiej czuje się jak ryba w wodzie – mówi Wirtualnej Polsce jeden ze znajomych polityka. – Marek miał być uchem prezesa przy premierze. Robota widocznie go przerosła, KPRM to harówa dzień i noc – tak z kolei twierdzi cytowany przez WP polityk PiS.

Suski dobrze czuje się na Wiejskiej. W Sejmie załatwia sprawy klubowe, jest zastępcą Ryszarda Terleckiego – opisuje portal.