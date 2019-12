Cejrowski o sprawie Michalkiewicza: Co to jest? Rosja Sowiecka?

Cejrowski mówił o wyroku jaki zapadł w głośnej sprawie Stanisława Michalkiewicza. Przypomnijmy, że pani Katarzyna była w dzieciństwie gwałcona przez księdza z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Miała wtedy 13 lat. Jej historię opisała w "Dużym Formacie" "Gazeta Wyborcza". Po latach sąd przyznał kobiecie 1 mln zł zadośćuczynienia. Wyrok skomentował w internecie Stanisław Michalkiewicz, porównując Katarzynę do prostytutki. Potem kobieta wytoczyła publicyście proces. Poznański sąd przyznał jej 150 tys. zł odszkodowania. Egzekucją wyroku zajął się komornik. Michalkiewicz poinformował o tym na swojej stronie internetowej.

– Pan Michalkiewicz został obrabowany ze wszystkich pieniędzy, bo zapadł prawomocny wyrok zaoczny. Nie obchodzi mnie, co zrobił Michalkiewicz i nie obchodzi mnie, że to Michalkiewicz. Figura prawna, że w Polsce zapadają wyroki zaoczne, jest dla mnie oburzająca maksymalnie. Czy to będzie Biedroń, czy Michalkiewicz, czy ktokolwiek inny. Prawomocny wyrok zaoczny? – mówił Cejrowski w programie „Studio Dziki Zachód” na antenie „Radia WNET”.

Słynny podróżnik podkreślił, że podobna sytuacja nie miałaby miejsca w Stanach Zjednoczonych. Cejrowski stwierdził, że oskarżony musi mieć prawo do obrony i przedstawienia dowodów.

– Państwo polskie powinno skutecznie doręczyć wezwanie. Facet, jeśli nie stawił się na rozprawie, może być ukarany grzywną i doprowadzony siłą, ale jeżeli go nie ma na rozprawie, to nie możemy procedować. On ma prawo do wyroku nie-zaocznego kapturowego. W tym kontekście sprawa Michalkiewicza mnie oburzyła. Nie obchodzi mnie, co on komuś zrobił, czy nie zrobił. Prawomocny wyrok zaoczny? Co to jest? Rosja Sowiecka? – mówił Cejrowski.