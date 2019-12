"Świat się śmieje". Joe Biden uderza w Trumpa nagraniem z Agatą Dudą

"Świat śmieje się z prezydenta Trumpa. Oni widzą go takim, jakim jest naprawdę: niebezpiecznie niekompetentny i niezdolny do światowego przywództwa. Nie możemy dać mu kolejnych czterech lat na stanowisku przywódcy" - napisał na Twitterze Joe Biden. Do swojego wpisu załączył nagranie.

Były wiceprezydent USA Joe Biden, który ubiega się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku opublikował na Twitterze film, w którym uderza w urzędującego prezydenta USA. Nagranie ma pokazywać rzekome wpadki Donalda Trumpa podczas jego zagranicznych wizyt. Wśród nagrań wykorzystanych w spocie jest także ujęcie sprzed pomnika Powstania Warszawskiego w Warszawie z wizyty Trumpa w Polsce w 2017 roku. Ujęcie wykorzystane w spocie było wówczas głośno komentowane, ale jego interpetacja została zdementowana. Chodzi o moment w którym prezydent USA próbował przywitać się z polską Pierwszą Damą, jednak Agata Kornhauser-Duda najpierw uścisnęła dłoń Melanii Trump. Media pisały, że Pierwsza Dama celowo zignorowała amerykańskiego przywódcę i w ogóle nie podała mu ręki. To oczywiście okazało się nieprawdą, a krążący w sieci film jedynie wycinkiem całej sytuacji. Głos w sprawie zabrał wówczas prezydent Andrzej Duda. "Wbrew zaskakującym doniesieniom moja żona uścisnęła rękę pani i pana Trumpa @POTUS po świetnej wizycie. Walczmy z fake newsami" – napisał po angielsku na Twitterze. Prezydent podał dalej film z dłuższym nagraniem.