Operacja Kaczyńskiego. Fogiel: Prezes swoje w kolejce odczekał

– Z tego co wiem, to wszystko jest w ramach publicznej, państwowej służby zdrowia. Prezes swoje w kolejce odczekał i w związku z tym mógł się teraz poddać operacji – powiedział w programie "Tłit" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Polityk odniósł się także do doniesień "Super Expressu", który napisał we wtorek, że Kaczyński jest już w domu, a do pomocy "ma cały sztab ludzi". "W tym opiekunkę, która odciąża go w codziennych sprawach w domu" – wskazuje tabloid. – Nie sądzę żeby ktokolwiek opiekował się panem prezesem potajemnie, ale nie znam tutaj specjalnie szczegółów. (...). Sprawy zdrowotne to jednak sprawy prywatne, nie mają wydźwięku politycznego, nawet jeśli dotyczą szefa partii rządzącej – odpowiada na te rewelacje Radosław Fogiel.

Wkrótce prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie musiał przejść drugą operację. Z ustaleń dziennika wynika, że będzie to po przyszłorocznych wyborach prezydenckich. "Według naszych informacji, szef rządzącej partii chcę ją jednak odłożyć na okres po przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Czyli najwcześniej kolejną operację polityk przejdzie wiosną" – czytamy w "Super Expressie".