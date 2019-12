Awaria sieci ciepłowniczej. Ursus i część Sadyby bez ciepła do czwartku

W środę rano przy ulicy Powsińskiej (na skrzyżowaniu Idzikowskiego i Gołkowskiej) na Mokotowie doszło do awarii ciepłowniczej. Jak podaje TVP Info zgłoszenie o awarii wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9.45. Część skrzyżowania została zablokowana, a kierowcy stanęli w korku.

Nad usuwaniem skutków awarii pracuje firma Veolia Energia Warszawa.Ciepło płynie już do mieszkańców jedenastu dzielnic Warszawy. W nocy kolejne dzielnice będą miały ciepłą wodę w kranach i kaloryferach. Najgorzej mają mieszkańcy Ursusa oraz Sadyby. Oni muszą poczekać do jutra – informuje serwis wawalove.wp.pl.

"Obecnie na miejscu pracuje stale 30 pracowników i ciężki sprzęt. Prace będą prowadzone bez przerwy aż do całkowitego usunięcia awarii. Kończy się pompowanie wody z komór ciepłowniczych w celu zabezpieczenia miejsca awarii. Według wstępnych ustaleń wiadomo, że awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy 1100 mm, dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach" – czytamy w komunikacie firmy Veolia Energia.

"Ciepło wraca do stołecznych dzielnic‼️ Ciepło jest już w: Wilanów, Tarchomin, Żoliborz oraz częściowo Praga Północ i Bródno, a sukcesywnie dociera do mieszkańców Pragi Północ, Białołęki, Bielan, Targówka, Pragi Południe, Wawra i Ursynowa. Następnie na Śródmieście, Wolę, Bemowo, Ochotę i Włochy. Pełne przywrócenie ciepła ma nastąpić dzisiaj najpóźniej w godzinach nocnych, ale przynajmniej do jutra pozostaną bez ciepła mieszkańcy: Ursusa oraz okolic awarii, czyli w obrębie ulic: Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego, Gołkowska" – poinformowała w środę wieczorem przewodnicząca warszawskiej Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska.