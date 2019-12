Były prezydent Olsztyna uniewinniony od zarzutu gwałtu

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego (z grudnia ubiegłego roku), potwierdzając uniewinnienie byłego prezydenta Olsztyna od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa gwałtu na urzędniczce, którego miał dopuścić się Małkowski, ciągnęła się od 11 lat.

Przypomnijmy, że w 2015 roku sąd w Ostródzie skazał nieprawomocnie Czesława Małkowskiego na 5 lat pozbawienia wolności i 6-letni zakaz sprawowania kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego. Sprawa ma związek z oskarżeniami o molestowanie kilku urzędniczek oraz gwałt na jednej z nich.

W 2015 roku dąd przychylił się do ustaleń prokuratury, uznając samorządowca za winnego zgwałcenia urzędniczki przy wykorzystywaniu swojego stanowiska i relacji podwładna-przełożony. Po apelacji sprawa wróciła do Olsztyna – najpierw do Sądu Rejonowego, następnie do Sądu Okręgowego.

Problemy z prawem nie przeszkodziły Małkowskiemu w politycznych ambicjach. W ubiegłym roku startował w wyborach samorządowych na prezydenta Olsztyna. Dotarł do drugiej tury, jednak przegrał z ubiegającym się o reelekcję Piotrem Grzymowiczem.

Czytaj także:

Nieoficjalnie: Andrzej Duda nie zawetuje ustawy PiS