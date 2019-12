"Nie będziemy szli z tymi, których chcielibyśmy widzieć za kratkami". Mocne słowa Winnickiego

Winnicki zapytany został o słowa Donalda Tuska, w których namawiał przeciwników obecnej ekipy rządzącej do wychodzenia na ulice. Zdaniem byłego premiera, "zagranica i ulica to bardzo dobre metody, żeby powstrzymać rządzących".Czy Konfederacja dołączy do protestów organizowanych przez Platformę Obywatelską? Odpowiedź prezesa Ruchu Narodowego była jednoznaczna.

– Konfederacja nie będzie szła ramię w ramię z tymi, których chcielibyśmy widzieć za kratkami. Poziom aferalności za rządów PO był na tyle duży, że również pan Donald Tusk powinien znaleźć się przed Trybunałem Stanu – podkreślił. Winnickie dodał, że pójście z politykami PO w jednej manifestacji "to ostatnia rzecz, którą moglibyśmy sobie wyobrazić".

W rozmowie z wPolityce.pl polityk odniósł się także do wypowiedzi Joanny Senyszyn na temat wiszącego w Sejmie krzyża. Posłanka Lewicy nazwała go "dwiema zbitymi deskami". Zdaniem Winnickiego, Senyszyn jest "niepoważna". – Krzyż w miejscach publicznych jest elementem, częścią naszej tożsamości narodowej. Ta wypowiedź posłanki Lewicy jest antypolska – dodał.