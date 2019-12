Jak podaje RMF FM, załoga statku wezwała pomoc będąc około 20 mil morskich na północ od Ustki. Na statku zepsuł się wał napędowy i jednostka zaczęła dryfować.

Do kutra dopłynęły już dwie jednostki ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Mają one zająć się załogą jednostki i odholować kuter do portu – informuje Radio Gdańsk.