Lewica szykuje wniosek o Trybunał Stanu dla Banasia. Brakuje podpisów

Dokument nazwę "wstępnego wniosku pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia”. Jest to wniosek wstępny dlatego, że do złożenia wniosku potrzebnych jest 115 podpisów. Klub Lewicy ma 49 parlamentarzystów. Jak informuje WP, oprócz polityków lewicy podpisy złożyło jeszcze ok. 15-20 parlamentarzystów. Oznacza to, że aby wniosek mógł zostać złożony, podpisać musi się pod nim jeszcze ponad 40 posłów.

Autorzy wniosku wskazują, że Marian Banaś pełniąc obowiązki szefa resortu finansów złożył nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie majątkowe. Autorzy wniosku nie mają dostępu do raportu z kontroli CBA ws. oświadczeń majątkowych Banasia ani nie znają treści zawiadomienia do białostockiej prokuratury. Dokument więc nie zawiera żadnego konkretnego ewentualnego przypadku złamania prawa przez prezesa NIK. Politycy lewicy wystąpili do obu instytucji o udostępnienie treści dokumentów. Szanse na to są jednak niewielkie – wskazuje WP.

Czy pod wnioskiem podpiszą się politycy Koalicji Obywatelskiej? – Nie ma jeszcze decyzji. Podejmiemy ją na następnym posiedzeniu Sejmu, w styczniu – mówi WP szef klubu KO Borys Budka. Portal ustalił nieofciajlnie, że pod wnioskiem mają podpisać się posłowie PSL.

O postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NIK decyduje Sejm. Wniosek o postawienie prezesa NIK przed TS może złożyć prezydent lub co najmniej 115 posłów; decyzja zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.