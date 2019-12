Czarzasty: Związek Radziecki był jednym z pierwszych aliantów

Niedawno Władimir Putin ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Jak ocenił, przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a tzw. pakt monachijski. – Związek Radziecki niczego Polsce nie odebrał – stwierdził prezydent Rosji. W kolejnych słowach sugerował, że winę za wybuch wojny ponosi Polska, która miała skorzystać na pakcie monachijskim i wziąć udział w rozbiorze Czechosłowacji. CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka dni później prezydent Rosji ponowił zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według rosyjskiego prezydenta – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.

Rosja jednym z pierwszych aliantów?

Komentując przebieg dyplomatycznych utarczek pomiędzy władzami Polski i Rosji, lider SLD stwierdził, że "Związek Radziecki był jednym z pierwszych aliantów".

"Ci ludzie nas wyzwolili"

We wrześniu podczas konferencji prasowej szef SLD Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że należy się "pokłonić" m.in. żołnierzom radzieckim, którzy "wyzwolili" Polskę spod władzy niemieckiego okupanta.

– Chcieliśmy z wielkim szacunkiem po pierwsze pokłonić się tym, którzy walczyli i doprowadzili do tego, że to miejsce możemy nazywać Polską. Bez względu na to czy byli to żołnierze polscy, czy żołnierze radzieccy, których zginęło na terenie naszego kraju ok. 700 tys. Ci ludzie nas wyzwolili. Ci ludzie dali nam wolność od Niemiec i Niemców, od faszystów – mówił lider SLD podczas konferencji prasowej w Szczecinie.