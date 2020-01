Nowe informacje o stanie zdrowia Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski Święta spędził w szpitalu. Jak ustalił "Super Express" stan zdrowia aktora jest poważny. Aktora wspierają bliscy i przyjaciele, a także fani.

Gwiazda "Rancza" nadal przebywa na oddziale neurochirurgii w jednym z warszawskich szpitali. Aktor nieustannie przebywa pod opieką lekarzy.

Jego stan jednak na tyle się ustabilizował, że aktor wraz z żoną rozważa kontynuację leczenie za granicą. "Małżonkowie już myślą o rehabilitacji, która prawdopodobnie odbędzie się w Niemczech" – podaje „Fakt”.

Królikowski w 2015 roku przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu, a kilka miesięcy temu po raz kolejny trafił do szpitala. Stan męża skomentowała wówczas Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Przyznała, że droga do jego pełnego wyzdrowienia wciąż jest bardzo długa i wymaga czasu. 20 grudnia 58-latek ponownie trafił do szpitala.