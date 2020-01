"Moralne zbydlęcenie PO i jej salonów". Ziemkiewicz nie przebiera w słowach

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti dla portalu Dziennik.pl marszałek Senatu odnosząc się do zarzutów pod swoim adresem dotyczących rzekomej korupcji, powiedział, że "w pewnym sensie" stał się już ofiarą. – Doświadczam tego, czego wielu ludzi w Polsce już doświadczało. Doświadczam nienawiści, zorganizowanego hejtu tak, jak w większym stopniu doświadczał Paweł Adamowicz czy ksiądz Jerzy Popiełuszko – powiedział.

Porównanie, którego użył prof. Tomasz Grodzki zbulwersowało publicystę tygodnika "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicz. W ostrych słowach skomentował tę sprawę na Twitterze.

"To, że p. Grodzki porównuje się z męczennikiem ks Jerzym, to tylko samozaoranie" – zaczął swój wpis Ziemkiewicz. "Ale to, że ks Jerzego zrównuje z Pawłem Adamowiczem to doprawdy przejaw moralnego zbydlęcenia PO i jej salonów" – skwitował mocno.

Słowami Grodzkiego burzony jest także inny dzienniakrz - Patryk Słowik z "Gazety Prawnej".