Odbudujmy drogi życia

Napoleon mawiał, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Podczas drugiej wojny światowej aforyzm ten przekształcono zgodnie z duchem czasu, ową trójcą stały się: ropa, ropa i ropa. Dziś byłaby to zdolność do przerzutu sił i środków, a zatem: szlaki, szlaki, szlaki. Tymczasem w Polsce je zaniedbaliśmy. Tak bardzo, że ewentualna pomoc sojusznicza w razie wrogiej inwazji byłaby z powodu ich stanu poważnie spowolniona. Czas najwyższy na odbudowę owych dróg życia.