Rzecznik SLD uderza w WOŚP. "Po co wchodzić w politykę? "

O spotkaniu z chińskim ambasadorem Owsiak poinformował na swoim profilu na Facebooku. Rozmowa trwała godzinę i odbyła się we wtorek.

Ambasador Guangyuan przekazał Orkiestrze na licytację obraz tkany jedwabnymi nićmi z motywem rybek. "Można rzecz – dzieło sztuki niezwykle tradycyjne, wykonane pracą artystów najwyższego kunsztu" – przekonuje Owsiak.

Krytycznie do tych posunięć odniosła się rzecznik SLD. Jej zdaniem WOŚP w "głupi" sposób wpisuje się w chińską propagandę.

"Niemądre to. WOŚP głupio wpisuje się w chińską propagandę. Po co narażać na szwank zacną renomę fundacji? Po co wchodzić w politykę? #WOŚP nie potrzebuje błogosławieństwa od reżimów. Korzystanie zeń byłoby dalece nieroztropne! WOŚP potrzebuje nas - darczyńców!!!" – napisała