Dworczyk: Operator kamery TVP powinien przeprosić

W poniedziałek przed gmachem Senatu doszło do przykrego incydentu. Dyrektor gabinetu marszałka Senatu została przypadkowo uderzona w głowę kamerą przez operatora z TVP. Stało się to, gdy wychodziła z budynku wraz z Tomaszem Grodzkim.

Marszałek Senatu oskarżył ekipę TVP o celowe działanie. "Trzeba powstrzymać tych szaleńców!" – napisał na Twitterze. Podobny wpis ukazał się na profilu Kancelarii Senatu. "Skandaliczne zachowanie ekipy TVP Info!" – stwierdzono. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, a większość dziennikarzy oceniła, że dyrektor została uderzona przypadkiem, co widać na nagraniu z monitoringu.

Do całej sytuacji odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Dworczyk. – Uważam, że przede wszystkim operator kamery, który uderzył tę panią, powinien przeprosić i sprawdzić, czy się nic złego nie stało. Widziałem to nagranie, nie lekceważę, broń Boże, takiego incydentu – podkreślił minister. Jak dodał, "to niedobrze, jeśli Małgorzata Daszczyk nie została przeproszona".

W ocenie Dworczyka narracja Tomasza Grodzkiego o celowym ataku na Małgorzatę Daszczyk jest jednak elementem politycznej walki. – Sam byłem wielokrotnie w Sejmie w sytuacji, w których operatorzy, dziennikarze czy politycy przewracali się. Sam, nie dalej jak przed Nowym Rokiem, podnosiłem jednego operatora z ziemi, bo tam się dzieją czasami takie sceny właśnie, gdzie ludzie na siebie wpadają. Natomiast robienie z tego jakiejś takiej straszliwej historii wydaje mi się jakimś spektaklem politycznym, który panu marszałkowi najzwyczajniej w świecie nie przystoi –wskazał szef Kancelarii Premiera.