Komisja Europejska składa wniosek do TSUE. Jest reakcja polskiego rządu

We wniosku KE chodzi o możliwości zamrożenia ustawy o Sądzie Najwyższym w punkcie dotyczącym Izby Dyscyplinarnej, tak aby izba nie funkcjonowała do czasu wyroku TSUE. Komisja zaskarżyła system dyscyplinarny sędziów do europejskiego trybunału w ubiegłym roku.

Sprawę komentuje rzecznik rządu Piotr Müller

"Wniosek Komisji Europejskiej dotyczy skargi z 10.2019 r. Rząd podtrzymuje liczne argumenty potwierdzające zgodność rozwiązań z prawem UE. Wskazujemy również na konieczność zapewnienia skutecznego realizowania wymiaru sprawiedliwości oraz niezależność krajów UE w zakresie regulacji w tym obszarze" – napisał rzecznik na Twitterze.