TSUE broni lekarzy

30 stycznia 2025 r. TSUE wydał wyrok w sprawie dotyczącej Giovanniego Frajesego, lekarza z Włoch, skarżącego Komisję Europejską. Włoch zabiegał, by Komisja Europejska cofnęła dopuszczenie do obrotu szczepionek Spikevax (Moderna) i Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Frajese argumentował, że decyzje KE wpłynęły na jego praktykę zawodową, narażając go na potencjalną odpowiedzialność za skutki uboczne u pacjentów.