Morawiecki: Władza rosyjska stara się odtworzyć stalinowską wersję historii

Mateusz Morawiecki udał się do Pragi, gdzie odbędzie się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Wśród tematów spotkania są kwestie wieloletniego budżetu UE oraz Europejski Zielony Ład.

Premier w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, z jakim poświęceniem Polacy, Czesi, Węgrzy walczyli z okupacją sowiecką po II wojnie światowej. – Smutne jest to, że władza rosyjska dzisiaj, wcześniej sowiecka, odtwarza gesty, które miały miejsce po II wojnie światowej, ale czasami również stara się odtworzyć stalinowską wersję historii. My będziemy temu na pewno bardzo mocno przeciwdziałać – zapewnił.

Na Facebooku szef rządu napisał z kolei, że jego wizyta ma również związek z uczczeniem śmierci Jana Palacha, który podpalił się w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego. "My w Polsce również pamiętamy, że wtedy u nas w Warszawie 8 września Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowacje. Dokonał go na Stadionie X-lecia w obecności najwyższych funkcjonariuszy państwa komunistycznego, PZPR i w obecności blisko 100 tysięcy uczestników dożynek na Stadionie X-lecia. Ryszard Siwiec zmarł kilka dni później. Te akty samospalenia, jak również inne, które miały miejsce w Budapeszcie, w Kijowie i inne również w Pradze przypominają nam o losach państw Układu Warszawskiego, państw bloku sowieckiego. Przypominają nam o tym co w swoich dziennikach zapisała w tak charakterystyczny sposób pisarka Maria Dąbrowska, że dzisiaj byli jeszcze tu Niemcy, a wieczorem jesteśmy pod okupacją bolszewicką" – napisał.

Premier podkreślił, że śmierć Jana Palacha, Ryszarda Siwca, Jana Zajica i "wielu innych bohaterów, ludzi zafascynowanych wolnością i oddanych idei sprawiedliwości" powinny przypominać nam o tym, z jak ogromnym poświęceniem Polacy, Czesi, Węgrzy walczyli z okupacją sowiecką po II wojnie światowej. "Polskę wyzwalano przy kluczowym wsparciu wówczas Armii Czerwonej, ale jednak wiemy też jakie były losy żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli wówczas mordowani, wsadzani do więzień, wywożeni na Syberię, wywożeni do łagrów i o tym, nie tylko nie możemy zapomnieć, ale to jest prawdziwa historia Polski po drugiej wojnie światowej" – czytamy.

Czytaj także:

"Mamy to!". Premier Morawiecki ogłasza wielki sukces Polski

Czytaj także:

Już połowa Polaków pozytywnie ocenia premiera. Zobacz nowy sondaż DoRzeczy.pl