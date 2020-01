KO składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o Grodzkiego

O wniosku do prokuratury poinformowali posłowie KO Paweł Olszewski i Piotr Borys.

- W imieniu klubu parlamentu Koalicja Obywatelska podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie quasi-dziennikarzy telewizji publicznej i prezesa (TVP, Jacka) Kurskiego w związku z uporczywym poniżaniem i szkalowaniem konstytucyjnego organu państwa, jakim jest marszałek Senatu Tomasz Grodzki - stwierdził Olszewski. - To co dzieje się w TVP, w "Wiadomościach" i TVP Info, ta niebywała nagonka, fala insynuacji, fala nienawiści może doprowadzić do wielkiej tragedii - dodał.

Posłowie KO przekonywali, że "od słów się zaczyna". - Jeśli nie ma ograniczeń w słowach, nie ma potem ograniczeń w działaniach, stąd zawiadomienie do prokuratury - zaznaczył. W opinii Olszewskiego osoby odpowiedzialne za rzekomy "hejt", powinny być rozliczone, żeby "nie doszło do tragedii takiej jak w Gdańsku".

- Publiczne znieważanie i poniżanie organu konstytucyjnego ma swój charakter również w Kodeksie karnym, dlatego decyzją klubu składamy to dzisiejsze zawiadomienie. Wszelkie granice i normy zostały naszym zdaniem przekroczone - zauważył Borys.