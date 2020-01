Nowoczesna zawiadamia prokuraturę ws. TVP. Ostra reakcja: Inwektywy, fałszywe oskarżenia, szczucie

Spirala Grodzkiego. O czym jeszcze w "Do Rzeczy"?

Polityczne posunięcia Tomasza Grodzkiego sprawiają, że staje się on obiektem kpin. Przybywa też osób, które opowiadają, że jako lekarz miał przyjmować pieniądze za operacje. On sam porównuje się do męczennika – ks. Jerzego Popiełuszki -...