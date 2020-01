"Nie masz prawa udawać, że tego nie widzisz". Wpis Tuska wywołał burzę

"Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz" – to ewidentny atak na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk postanowił zabrać głos w kontekście noweli ustaw sądowych. W piątek tzw. ustawę dyscyplinującą odrzucił Senat. Projekt wróci do Sejmu.

Wpis szefa Europejskiej Partii Ludowej wywołał lawinę komentarzy. Wiele z nich jest krytycznych, choć większość to wpisy popierające Tuska i dziękujące mu za zaangażowanie w politykę krajową.

W piątek Senat odrzucił nowelę ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Za odrzuceniem głosowało 51 senatorów, przeciw było 48, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelę pod koniec ubiegłego roku przyjął Sejm. Rozszerza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN. Jednak w noweli chodzi przede wszystkim o niepodważanie statusu sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.