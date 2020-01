Dodo! Wróć!

A tak mnie jakoś ostatnio naszło na wspominki. Brakuje mi tej Dody. Oglądam sobie różne piosenkarki i skóra bez kości, a głosiki cieniutkie, cieniuteńkie, banalne, banalniuteńkie, infantylne, infalniusie, takie jakieś gwiazdusie. Brakuje mi tej Dody. No to jednak kobieta wszechstronnie zjawiskowa oraz kobiecością silna. Ze skóry, z ciała i energii kobieta, w tym także cudownie niszczycielskiej. Ponieważ państwu też bardzo brakuje Dody, specjalnie dla państwa aż musiałem sprawdzić, co u niej słychać!