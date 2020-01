LOT przejmuje niemieckie linie lotnicze Condor

Condor to czarterowa linia lotnicza. Należała do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku. Firma dysponuje 35 samolotami i przewozi 7 mln pasażerów rocznie.

– Polska pokazuje, że awans naszego kraju do krajów dojrzałych nie jest przypadkiem. Polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne – mówił na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Morawiecki chwalił LOT za ostatnie osiągnięcia mówiąc, że w porównaniu do 2015 r. linie przewożą ponad dwa razy więcej pasażerów i "to jest fenomenalny przyrost". – Ta ekspansja LOT napawa nas dumą – powiedział.

– LOT jest troszeczkę jak polska gospodarka. Nie jest największy w Europie, może za kilka dekad to nastąpi, ale dynamicznie się rozwija. Budowa oszczędności krajowych polega na zmniejszaniu uzależnienia od zagranicy – przekonywał premier.

KPRM informuje, że przejęcie linii Condor przez LOT zapewni synergie operacyjne i kosztowe, których wartość przekroczy 60 mln euro rocznie, a w perspektywie kilku lat może sięgnąć nawet 100 mln euro.