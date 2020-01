Sędziokracja. Czy zmiany w prawie przygotowane przez PiS mogą ją rozbić?

– Skoro jutro poniedziałek, to w kioskach nowy numer tygodnika "Do Rzeczy". A w okładkowym tekście Jakub Wozinski kreśli sylwestkę Mosze Kantora, organizatora wielkiej antypolskiej prowokacji w Jerozolimie, w której jak już się okazało główne skrzypce odegrał Izrael i putinowska Rosja – zapowiada publicysta.

– Paweł Lisicki pisze o problemie, który dotyka dzisiaj całe polskie społeczeństwo, czyli sędziokracji. Czy zmiany w prawie, jakie szykuje Prawo i Sprawiedliwość, są w stanie tę sędziokrację rozbić, pokonać? Czy też grozi marazm w państwie prawa, zastój postępowań sądowych. Jak będzie to wyglądało? To wszystko w tygodniku "Do Rzeczy" – mówi Wojciech Wybranowski.

Nowy numer tygodnika już od poniedziałku w kioskach. Polecamy!