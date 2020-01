Morawiecki: To, że Armia Czerwona zdobyła Berlin w 1945 roku, nie zmienia wcześniejszych lat historii

"Trzeba mieć kiełbie we łbie...". Wybranowski ostro odpowiada na manipulację Wielowieyskiej

"Tylko trzeba mieć kiełbie we łbie, by łączyć ideologiczny spór z Holocaustem" - podkreśla Wojciech Wybranowski. Dziennikarz "Do Rzeczy" odnosi się w ten sposób do wpisu Dominiki Wielowieyskiej z "Gazety Wyborczej".