Polacy, którzy wrócili z Szanghaju, trafili do szpitala

Obaj mężczyźni mają podwyższoną temperaturę i przebywają na obserwacji, której celem jest wykluczenie podejrzenia. Obaj przylecieli wczoraj do Gdańska z Amsterdamu, wcześniej przebywali w Szanghaju. Zaraz po wylądowaniu zgłosili się do służb na lotnisku i przekazali, że się gorzej czują.

Tomasz Augustyniak, pomorski wojewódzki inspektor sanitarny, przekazał w rozmowie z RMF FM, że sanepid dysponuje już listą pasażerów lotu, którym podróżowali mężczyźni.

W zależności od miejsca zamieszkania poszczególnych podróżnych lista ma być przekazywana odpowiednim inspektorom sanepidu. Będą oni próbowali ustalić stan zdrowia pozostałych pasażerów.

Koronawirus w Polsce?

Przypomnijmy, że wczoraj do jednego z łódzkich szpitali trafiła pacjentka z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Kobieta wróciła z pobytu w Chinach. Kobieta skarżyła się na objawy grypopodobne i wysoką gorączkę. Ostatecznie trafiła ona na oddział zakaźny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego. Wcześniej zespół ratownictwa medycznego wdrożył pełne środki ostrożności.

Pacjentka została odizolowana od reszty pacjentów. Lekarze zrobili jej podstawowe badania, w tym morfologię. Z informacji TVP 3 Łódź wynika, że łódzki hotel, w którym przebywała podróżna został objęty kwarantanną.

Do tej pory nie potwierdzono w Polsce rozprzestrzeniającego się po świecie koronawirusa. Jak jednak uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski, to już tylko kwestia czasu. - Nie ma co się zastanawiać, czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie - podkreślił.