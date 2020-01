Jak podaje Radio ZET pociągu Intercity z Wrocławia do Warszawy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Schodnia Nowa. Do wypadku doszło ok. godziny 9 rano.

Z doniesień medialnych wynika, że kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Żaden z pasażerów pociągu nie został ranny.