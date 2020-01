Prezydent organizuje spotkanie ws. koronawirusa

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w Wuhanie w środkowych Chinach. Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się też do kilkunastu krajów świata. Choroba zabiła w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie.

Koronawirus wywołuje różnego rodzaju infekcje układu pokarmowego i oddechowego, zarówno u ludzi jak i zwierząt. Mogą doprowadzić do zapalenia płuc, a pierwsze objawy to gorączką, kaszel, spłycenie oddechu i trudnościami w oddychaniu.

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na poniedziałek do Pałacu Prezydenckiego ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa.

W związku z epidemią, Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły tymczasowo loty do Chin od piątku do 9 lutego br. Decyzja przewoźnika ma związek z komunikatem WHO ws. rozprzestrzeniania się koronawirusa i została skonsultowana z Ministerstwem Zdrowia oraz sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.