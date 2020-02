Polska ma nowego europosła

Do tej pory Polska miała 51 eurodeputowanych, jednak w wyniku brexitu naszemu państwu przypadł jeden dodatkowy mandat. Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię nowym polskim europosłem zostanie polityk PiS Dominik Tarczyński – potwierdziło dzisiaj Centrum Informacyjne Sejmu (CIS).

W maju ub. r. Tarczyński w wyborach do PE kandydował z okręgu nr 10 (Kraków). Zajął czwarte miejsca na liście PiS, głos oddało na niego 41 912 osób.

Tarczyński niesłusznie europosłem? Zaskakujące doniesienia

Kilka dni temu "Dziennik Gazeta Prawna" informowała o niejasnościach związanych z objęciem mandatu przez Tarczyńskiego.

Jeżeli eurodeputowany w trakcie pełnienia mandatu w PE weźmie udział w wyborach krajowych i dostanie się do parlamentu w swoim państwie, to jego mandat europosła powinien zostać wygaszany. "W tej sytuacji 52. europosłem powinna zostać osoba, która uzyskała drugą w kolejności największą liczbę głosów, czyli Arkadiusz Mularczyk" – podawał "DGP". Przypomnijmy, że Mularczyk uzyskał drugą w kolejności największą liczbę głosów po Tarczyńskim.

„Ustanowiony w prawie europejskim zakaz łączenia mandatu członka Parlamentu Europejskiego z członkostwem w parlamencie krajowym wiąże osoby, które uzyskały mandat posłów do PE od momentu objęcia przez nich tych mandatów. Wynika z tego, że skoro w okresie poprzedzającym Brexit poseł Tarczyński nie jest – w rozumieniu prawa UE – posłem do PE, a tym bardziej nie objął tego mandatu, to nie mają do niego zastosowania zakazy unijne. Z kolei zakazy ustanowione w prawie krajowym, w tym zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE, zostały ustawowo zawieszone na czas Brexitu” – informuje dzisiaj CIS.

„Jak wynika z analiz przedstawionych Marszałek Sejmu przez Biuro Analiz Sejmowych, mandat europarlamentarzysty uzyskany przez posła Tarczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wygasł na skutek uzyskania mandatu posła na Sejm w wyborach w październiku 2019 r., ponieważ nie miał wówczas do niego zastosowania zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE. Mandat poselski Dominika Tarczyńskiego wygasł – zgodnie z art. 247 § 1 pkt 7. Kodeksu Wyborczego – z początkiem dnia, w którym Brexit stał się skuteczny, a więc w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2020 r” – czytamy dalej w oświadczeniu CIS.