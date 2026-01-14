Co Polacy naprawdę myślą o Marcie Nawrockiej? Oto nowy sondaż

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" zapytano Polaków o ocenę działania Marty Nawrockiej jako pierwszej damy.

Przeważają opinie pozytywne. 44 proc. respondentów dobrze bowiem ocenia dotychczasową działalność Nawrockiej. 28 proc. ankietowanych zaznaczyło opcję "raczej dobrze", a 16 proc. "zdecydowanie dobrze".

Z kolei 20 proc. ankietowanych ocenia pierwszą damę negatywnie. Opcję "raczej źle" wybrało 9 proc. respondentów, a "zdecydowanie źle" — 11 proc.

Ponadto 36 proc. uczestników badania nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31 grudnia ubiegłego roku oraz 1 stycznia bieżącego roku, metodą CAWI, na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Pół miliona złotych dla Nawrockiej?

Pierwsze damy nie dostają pensji, a dopiero od niedawna mogą liczyć na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jest w przypadku Marty Nawrockiej. Sytuacja może jednak się zmienić za sprawą petycji, która wpłynęła do Sejmu.

Gdy Karol Nawrocki został wybrany w ubiegłym roku prezydentem, jego małżonka musiała zrezygnować z pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie pracowała od 18 lat. Również poprzednie pierwsze damy musiały rezygnować z kariery zawodowej i poświęcać się obowiązkom reprezentacyjnym.

Jak poinformował "Fakt", do Sejmu trafiła właśnie petycja dotycząca wypłaty Pierwszej Damie odszkodowania za okres przymusowego zawieszenia lub zakończenia pracy zawodowej z powodu pełnienia nowych obowiązków. "Świadczenie miałoby być wypłacone w wysokości średnich miesięcznych zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed objęciem przez prezydenta urzędu. Miałoby charakter rekompensaty, nie wynagrodzenia urzędowego i przysługiwałoby wyłącznie na czas trwania kadencji prezydenta RP" – piszą autorzy petycji, której treść przywołuje "Fakt".

