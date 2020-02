"Pod wieloma względami jest dziś lepiej...". Zaskakujące nagranie Hołowni

Punktualnie o północy czasu środkowoeuropejskiego, Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Do tych wydarzeń odniósł się Hołownia w swym najnowszym nagraniu.

– Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, problem jest poważny, na Wyspy w ciągu ostatnich kilku lat wyjechało ponad milion Polaków – rozpoczyna Hołownia swoją przemowę.

Następnie kandydat na prezydenta apeluje do Polaków, by rozważyli powrót do kraju.

– Jeżeli zdecydujecie się wrócić, to wracajcie. W Polsce, pod wieloma względami jest dziś lepiej niż wtedy, kiedy z niej wyjeżdżaliście – przekonuje polityk.

I to właśnie powyższe zdanie zostało szybko wychwycone przez internautów oraz komentatorów, którzy wskazują, że Hołownia nieświadomie pochwalił politykę Prawa i Sprawiedliwości.

"Mocne wsparcie dla Prawa i Sprawiedliwości z dość nieoczekiwanej strony, skierowane do emigracji z czasów PO-PSL" – drwił poseł PiS Radosław Fogiel.