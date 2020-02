Ziemkiewicz: Bunt sędziów to nic innego, jak to, by "swoje ucapić"

– Przez 30 lat głoszono u nas ideał, który się nazywał Polską Solidarną, a tak naprawdę realizowano coś zupełnie przeciwnego, co nazwałem "Polską Samoobroną", czyli swoje ucapić. Ten bunt sędziów to nic innego, jak to, by swoje ucapić i było, jak było, a sędziowie pozostali poza wszelką kontrolą. To, co mnie zaskoczyło, to to, że tam, gdzie jest tylu profesorów, prezesów sądów, autorytetów prawniczych, ten bunt powinien być najmocniejszy na gruncie prawa, a nie jest. Wszystko to jest robione łomem, na siłę – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".