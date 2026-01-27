Lisicki: Żurek z Tuskiem sieją chaos. Ziemkiewicz: Sędziowie będą skazywać sędziów

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy praworządnościowej, która ma uregulować status sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa po zmianach z grudnia 2017 r.

Projekt ustawy przewiduje m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 r., które zawierały wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (z wyłączeniem wniosków obejmujących grupę tzw. początkujących sędziów); osoby, które bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko sędziego na podstawie uchwały nieprawidłowo ukształtowanej KRS zajmowały inne stanowisko sędziowskie, powrócą na to stanowisko, a do czasu przeprowadzenia nowych konkursów będą delegowane do pełnienia czynności sędziego w dotychczasowym sądzie (z wyjątkiem Sądu Najwyższego).