Nawrocki nie wsparł WOŚP. Owsiak: To dla mnie niedotykalny świat

W minioną niedzielę odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka odbyła się pod hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Fundacja Jerzego Owsiaka prowadziła zbierała na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. W akcję zaangażowało się wielu polityków. Do tej pory zbiórkę organizowano również w Pałacu Prezydenckim. Były prezydent Andrzej Duda i jego żona co roku wystawiali na aukcje różne wartościowe przedmioty. W tym roku uwagę mediów przyciągnął fakt, że prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka nie zorganizował licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Powody tej decyzji wyjaśnił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, w rozmowie z Radiem Zet. Jak podkreślił, była to świadoma, przemyślana decyzja Karola Nawrockiego, który nie wsparł WOŚP, ale angażuje się w różne inne inicjatywy charytatywne. Bogucki zaznaczył, że "Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę".

Współpracownik głowy państwa przywołał osobiste doświadczenia z czasu, kiedy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego oraz współpracy przy organizacji Przystanku Woodstock. Jak podkreślił, wydarzenie miało być nieupolitycznienie, jednak ze sceny padały treści o wyraźnym zabarwieniu i ukierunkowaniu politycznym. – Stało się zupełnie inaczej. Oficjalnie było hasło miłość, przyjaźń, muzyka a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS – zaznaczył Bogucki.

Owsiak oburzony. "Nie chce komentować"

Te słowa Owsiak skomentował w TVN24. Monika Olejnik w programie "Kropka nad i" zapytała o zarzuty dotyczące "upolitycznienia" WOŚP. – Słowo "upolityczniona" możemy dokleić w każdym momencie, kiedy po prostu nie chcemy w tym brać udziału – stwierdził.

Padło także pytanie, czy Karol Nawrocki to pierwszy prezydent, który zdecydował się nie wspierać WOŚP. – Nawet nie chcę tego komentować, to jest świat tak dla mnie niedotykalny teraz, że w ogóle nie zaprzątam sobie tym głowy – odparł.

Szef WOŚP odniósł się również do pojawiających się w mediach społecznościowych zarzutów o wzbogacanie się na zbiórkach. Zaprzeczył tym oskarżeniom, podkreślając transparentność działania fundacji. – 34 lata tworzymy fundację, nie ma nad nami żadnej szklanej kopuły. Gdyby były jakiekolwiek nieczyste sytuacje, to już dawno by to wyciekło. Fundacja jest cały czas sprawdzana przez odpowiednie organy, składamy sprawozdania. Nie moglibyśmy robić kolejnych zbiórek, jeśli się nie rozliczylibyśmy się m.in. z resortem zdrowia. Ja nie żyję w żadnej willi – podsumował.

