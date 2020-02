Macron w Polsce. "Rz": W Paryżu rośnie przekonanie, że PiS będzie rządził jeszcze długo

Emmanuel Macron przybywa do Krakowa z dwudniową wizytą. To pierwsza taka wizyta przywódcy francuskiego od sześciu lat. Wraz z prezydentem do Polski przyjadą ministrowie spraw zagranicznych, gospodarki, finansów, obrony i klimatu. Francuzi chcą ponoć zacieśnić więzy z Polakami m.in. ws. energetyki jądrowej czy sieci szybkich kolei.

Z jednej strony Macron ma zamiar podkreślić podczas spotkanie z Andrzejem Dudą wspólne interesy Paryża i Warszawy. Według informacji RMF FM, będzie też usilnie nakłaniał Polskę do zakupu francuskich okrętów wojennych

Dzisiejsza "Rzeczpospolita" natomiast informuje, że Francja akceptuje fakt, iż Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło w Polsce przez dłuższy czas. "Macron nie zdołał przekonać Niemców do budowy małej Unii wokół strefy euro. Ani rozbić jedności Europy Środkowej w polityce migracyjnej i energetycznej. W Paryżu rośnie przekonanie, że PiS będzie rządził jeszcze długo" – czytamy.

Powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim dziennik twierdzi, że Macron chce uspokoić relacje na linii Warszawa-Paryż. Dlatego właśnie Francja nie naciska na wprowadzenie obowiązkowych kwot imigrantów, jak również są gotowi zaakceptować rozciągnięcie w czasie transformacji energetycznej w naszym kraju, chcą współdziałać z Polską w sprawie nowego budżetu UE czy uregulowania konkurencji amerykańskich koncernów cyfrowych, a także wesprzeć Warszawę w walce z kłamstwami historycznymi Putina – wylicza "Rzeczpospolita".

Jednakże relacje między dwoma państwami może ochłodzić wystąpienie Macrona poświęcone polskiej praworządności.