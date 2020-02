Minister zdrowia: Jesteśmy gotowi na koronawirusa

– Nie ma w Polsce ani jednego przypadku, chociaż osiągnęliśmy już stan gotowości, mamy dwa laboratoria referencyjne, mamy wszystkie instrukcje wydane do oddziałów zakaźnych. Tak na prawdę pojawienie się tego wirusa nic kompletnie już nie zmieni w trybie i w działaniu służby zdrowia, więc jesteśmy gotowi – zapewniał minister.

Łukasz Szumowski uspokajał również Polaków, podkreślając, że choć o koronawirusie jest głośno, to skala jego zasięgu nie jest tak duża.

– Jak była epidemia tzw. świńskiej grypy to 100 tys. osób w Polsce było chorych, z czego część bardzo ciężko - przeżyli, wyzdrowili. Jeśli popatrzymy na zwykłą grypę, to zabija ona około 70-80 osób co roku w Polsce – podkreślał.

Groźny wirus z Chin

Do niedzieli w Chinach zmarły 304 osoby. Chińskie władze poinformowały, że w sobotę w prowincji Hubei odnotowano kolejnych 45 zgonów, co zwiększyło liczbę wszystkich ofiar śmiertelnych w skali kraju do 304. Z kolei łączna liczba zarażonych w całych Chinach to obecnie 14 tys. 380 osób.

Eksperci z Uniwersytetu w Hongkongu są zdania, że całkowita liczba zainfekowanych koronawirusem jest dużo wyższa niż sugerują to oficjalne dane władz. Według nich tylko w samym Wuhan mogło zarazić się 75 tys. osób. Z powodu epidemii coraz więcej krajów zakazuje przyjazdu cudzoziemcom z Chin, a od swoich obywateli wymaga poddania się kwarantannie. BBC zwraca uwagę, że liczba przypadków zarażenia koronawirusem na całym świecie jest większa niż w przypadku epidemii Sars w 2013 r. Jednocześnie śmiertelność nowego wirusa jest znacznie niższa.