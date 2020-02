Yad Vashem przeprasza za uroczystości w Jerozolimie. Nieoczekiwane oświadczenie

Podczas Światowego Forum Holocaustu w Jerozolimie wyświetlono film poświęcony II wojnie światowej. Projekcja jest jednak pełna błędów. Na nagraniu m. in. pojawia się mapa Europy, z której wynika, że II Rzeczpospolita nie posiadała nigdy Lwowa czy Wilna, gdyż polskie wschodnie ziemie podpisano jako "Białoruś". Jedna z map została podpisana „Nazistowski podbój 1942”, z czego wynika, że II wojna światowa wcale nie zaczęła się w 1939 roku od napaści na Polskę przez ZSRR oraz III Rzeszę. To jednak nie jedyne błędy. Na mapie zupełnie niepoprawne są m. in. granice Węgier, Rumunii, ale nawet Niemiec, gdyż z filmu wynika, że Prusy Wschodnie zostały podbite przez III Rzeszę.

– Podjąłem słuszną decyzję, nie biorąc udziału w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, bo nie powinniśmy autoryzować zafałszowanego przekazu historycznego, przedstawionego przez organizatorów – mówił prezydent Andrzej Duda.

Yad Vashem, który był gospodarzem Światowego Forum Holokaustu przeprasza teraz za nieścisłości historyczne, które zostały zaprezentowane oraz wybiórczą prezentację faktów. Jednocześnie Instytut przyznał, że Związek Radziecki został przedstawiony jako niemal wyłączny zwycięzca II wojny światowej. Yad Vashem przesłał przeprosiny do redakcji dziennika "Haaretz". Jej fragmenty zostały już opublikowane na stronie internetowej gazety, a we wtorek ma się ona ukazać w papierowym wydaniu.

Światowe Forum Holokaustu zorganizował Mosze Kantor, rosyjski oligarcha i miliarder uważany za bliskiego współpracownika Władimira Putina. Impreza odbyła się we współpracy z Instytutem Jad Waszem i wsparciem finansowym Izraela.