Morawiecki po spotkaniu z Macronem: To przełomowa wizyta

Francuski prezydent przyleciał w poniedziałek z dwudniową wizytą do Polski. Najpierw rozmawiał z prezydentem Dudą, potem z premierem Morawieckim.

– Bardzo cieszę się z tej wizyty pana prezydenta Macrona w Polsce, którą śmiało mogę nazwać przełomową. Wiele tematów, które przedyskutowaliśmy otwiera nowy rozdział naszej współpracy – stwierdził szef polskiego rządu na konferencji prasowej.

Morawicki tłumaczył, że rozmawiał z Macronem m.in. o podatkach i walce z mafiami vatowskimi na poziomie europejskim, a także o likwidacji barier na jednolitym rynku i wspólnej polityce względem Wielkiej Brytanii, USA i Chin.

"To może być pole do współpracy"

– Wskazywałem na to, że Polska żeby dochodzić do neutralności klimatycznej potrzebuje dokonać ogromnego wysiłku. Ale nasze inwestycje na tym polu w proporcji do PKB będą przewyższały inne kraje – stwierdził Morawiecki.

– Rozmawialiśmy dużo o infrastrukturze. Wskazywałem na to, że mamy pole do współpracy w obszarze kolei. Zapraszamy do dialogu i rozmowy w tym obszarze. To może być pole do współpracy rozłożonej nawet na dekady – ocenił.

Trójkąt Weimarski reaktywacja

Morawiecki i Macron zobowiązali się do odnowienia formatu Trójkąta Weimarskiego (Polska, Francja, Niemcy – red.). – To państwa, które podobnie myślą w wielu obszarach – powiedział premier. Według niego Polska i Francja są dla siebie strategicznym partnerami.

– Chcemy budować silną Europę we współpracy z NATO. Chcemy budować silne przemysły obronne, innowacyjne. Jestem wdzięczny za ten konstruktywny dialog – oświadczył Morawiecki.