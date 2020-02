Strefy prawdziwej wolności

"Masz się gnoju słuchać". Ostre słowa Czarzastego

Przekaz dla zwykłego obywatela jest taki: 'masz się gnoju słuchać tej władzy, bo jeżeli nie będziesz się słuchał tej władzy to cię spotka to, co spotkało Juszczyszyna' – mówił na antenie TVN24 lider SLD Włodzimierz Czarzasty.