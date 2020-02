Kidawa-Błońska z osobami, które lżyły prezydenta. Mocna reakcja Beaty Szydło

Prof. Kik o opozycji: To tylko pohukiwania. Nie mają nic do powiedzenia

– Jeśli chodzi o Radę Krajową PO, to to, co padło podczas niej, to tylko pohukiwania. Opozycja nie ma nic do powiedzenia – mówi portalowi DoRzeczy.pl politolog, prof. Kazimierz Kik.