Dramat na Śląsku. Zgwałcił córkę i jej koleżankę. Dziewczynek mogło być więcej

Swojej nieletniej córce mężczyzna miał grozić śmiercią, jeśli powie komuś, że została przez niego zgwałcona.

Mężczyzna został aresztowany i postawiono mu pięć zarzutów. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Piotr Wróblewski poinformował "Dziennik Zachodni", że pierwszy zarzut to doprowadzenie za pomocą przemocy małoletniej córki do obcowania płciowego. Drugi z nich to doprowadzenie za pomocą przemocy innej małoletniej dziewczynki do obcowania płciowego. Kolejne to znęcanie się nad żoną i córką oraz groźby wobec córki.

Zastosowano wobec niego trzy miesiąc aresztu. Według informacji uzyskanych przez "Super Express" policję zawiadomiła dyrekcja szkoły, do której uczęszcza dziewczynka. Jak czytamy w "Dzienniku Zachodnim" ofiar mogło być więcej.