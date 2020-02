"Jeżeli ktoś ma za coś przepraszać, to Andrzej Duda". Szokujące słowa posła PO

W poniedziałek, na Pomorzu prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystościach z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. "Kłamca" czy "Będziesz siedział" – takie hasła podczas przemówienia prezydenta wykrzykiwała głośno grupa manifestujących. Demonstrujący mieli też ze sobą transparenty m.in. "Przestańcie kraść, wyPAD 2020" i "Duda jesteś wstydem narodu".

Już po uroczystościach do przeciwników prezydenta podeszła kandydatka PO na najwyższy urząd w państwie. Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że protestujących „było słychać”. Na nagraniach wideo widać ogromny entuzjazm manifestujących, którzy głośno chwalą Kidawę-Błońską.

Całą sytuacja wywołała falę krytyki. Jednak nie wszyscy uważają, że takie zachowanie przeciwników prezydenta, w czasie uroczystości państwowych, jest czymś nagannym. – Jeżeli ktoś ma za coś przepraszać, to Andrzej Duda za wprowadzenie hejtu do polskiego życia publicznego. Dziś politycy PiS-u są tacy poruszeni tym co się zdarzyło wczoraj, ale sami ten hejt wprowadzali – stwierdził Marcin Kierwiński z PO na antenie Polsat News.

– Andrzej Duda kiedy wprowadził hejt proszę powiedzieć? – zapytała prowadząca rozmowę Dorota Gawryluk. – Jak ja patrzyłem na wystąpienia w ostatnich tygodniach pana prezydenta Dudy, chociażby wobec polskich sędziów, to przecierałem oczy ze zdumienia – odparł Kierwiński.

– Wulgaryzmy to jest zupełnie inna kategoria, nie ma na to pochwały. Natomiast to jest jedyna okazja, kiedy tzw. suweren może spotkać się z panem prezydentem Dudą. To nie jest tak, że pan prezydent będzie się spotykał tylko z tymi, którzy go kochają – dodał poseł PO.